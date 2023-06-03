سيدة تطلب الطلاق للضرر بعد تعدي أهل زوجها عليها

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم "٥٨٣١" لسنة ٢٠٢٣، تطالب فيها بالطلاق للضرر الذي تعرضت له بعد تعدي أهل زوجها عليها بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة.

وقالت "حنان.س": لم أجد سوى محكمة الأسرة لتكون ملجأ لي، لأتمكن من خلالها الحصول على حقوقي وحقوق أبنائي كاملة، وذلك بعد طردنا، أنا وأطفالي الصغار، بمنتصف الليل بسبب مشاجرة نشبت بيني وبين نجل عمه.

وتابعت الزوجة: فأنا متزوجة منذ سبع سنوات ورزقني الله منه بثلاثة أطفال، ومنذ زواجنا ونحن في مشاكل مستمرة بسبب تدخلات حماتي وأشقاءه البنات في حياتنا بشكل مبالغ فيه، وذلك نظرًا لإقامتهم معنا في نفس المنزل".

واستكملت "حنان" حديثها: “منذ فترة تتردد نجل عمهم على المنزل ومعه أطفاله الأكبر سنًا من أطفالي، وبكل مرة يحضرون فيها يقوم أطفاله بالتعدي والضرب على أطفالي. اشتكيت مرارًا وتكرارًا لها ولزوجي بسبب تصرفات أطفالها البشعة لكن بلا جدوى، وأخيرًا قام نجلها بضرب نجلتي الصغيرة بعصى خشبية حتى سالت الدماء من رأسها ووجهها، ومن المؤسف في الأمر بأن والدته لم ترده عن فعله أو تقوم بتوبيخه، فجن جنوني عما حدث لطفلتي وتشاجرت معها وقمت بسبها وتوبيخها وطردها هي وأطفالها من المنزل، فتشاجرت معي والدتها وأشقاءها البنات وتعدوا علي بالضرب المبرح، وعندما حضر زوجي ليلاً تعدوا عليه هو الآخر بالضرب وقام بطردي أنا وأطفالي الصغار بمنتصف الليل، ومنذ خمسة أشهر ونحن بهذا الوضع، وتواصلت معه مرات عديدة للإنفاق على أطفاله لكنه رفض".