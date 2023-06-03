مواعيد مباريات اليوم السبت 3-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا، بالإضافة إلى مباراة طلائع الجيش ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- طلائع الجيش X سموحة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

- كولومبيا X إيطاليا: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 English

• مواعيد مباراة اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباراة اليوم في كأس ألمانيا

- لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت: في تمام الساعة التاسعة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

- اتحاد العاصمة X يانج أفريكانز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 4 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- تورينو X إنتر ميلان: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- كريمونيزي X ساليرنيتانا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- إمبولي X لاتسيو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- أجاكسيو X مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- أوكسير X لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- موناكو X تولوز: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- نانت X أنجيه: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- لوريان X ستراسبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- نيس X ليون: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- باريس سان جيرمان X كليرمون فوت 63: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ستاد بريست 29 X رين: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ستاد ريمس X مونبلييه: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- تروا X ليل: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قونيا سبور X فاتح قرا جمرك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- طرابزون سبور X ألانيا سبور: في تمام السابعة مساءً

- قاسم باشا X بشكتاش: في تمام السابعة مساءً

- قيصري سبور X أنقرة جوجو: في تمام السابعة مساءً

- أضنة ديمرسبور X إسطنبول باشاك شهير: في تمام السابعة مساءً

- عمراني سبور X جيرسونسبور: في تمام السابعة مساءً