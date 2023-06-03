السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لارتفاع الأمواج

رفع الراية الحمراء
رفع الراية الحمراء على الشواطئ

رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي لمدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، الرايات الحمراء التحذيرية، بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، كما رفعت أيضًا شواطئ القطاع الشرقي الراية الحمراء، فيما عدا الشواطئ التي اكتملت بها حواجز الأمواج حيث مازالت ترفع الراية الخضراء.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، إلى أن نسب إشغال شواطئ العجمي اليوم لم تتعدَ 5%، بينما نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي لم تزد على 15%.

وكانت قد رفعت شواطئ الإسكندرية، أمس، الرايات الخضراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وحققت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال تراوحت من 15% إلى 25%، أما شواطئ القطاع الغربي لم تتعد 15%.

شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء التحذيرية القطاع الشرقي الادارة المركزية للسياحة والمصايف نسب اشغال

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