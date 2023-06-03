لهواة اليوجا.. 7 أوضاع لراحة الجسم من حرارة الصيف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد بعد العاصفة الترابية التي سيطرت لمدة يومين على بعض المحافظات.

ونصحت الهيئة بعدم الخروج من المنزل والتعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصحت أيضًا بارتداء ملابس مريحة قطنية ذات ألوان فاتحة، وشرب الكثير من الماء، والترطيب عن طريق تناول وجبات مرطبة.

كما يمكن التغلب على حرارة الصيف العالية، من خلال ممارسة رياضة اليوجا، حيث ذكر موقع Hindustan times أن وضعيات اليوجا، يمكن أن تساعد على التكيف مع الطقس الحار خلال فصل الصيف، ويمكن أن تساعد أيضًا في التأقلم مع التغييرات الموسمية.

ووفقًا للموقع، هناك 7 أوضاع ممتازة لتهدئة الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة، منها:

1. وضعية التمساح:

استلقي على بطنك.

يمكنك إبقاء قدميك متباعدتين بشكل مريح.

ضم الكوعين معًا وشكل كوبًا بجمع كعبي راحة اليد معًا.

ضع ذقنك عليهما.

استرح في هذا الوضع لمدة تصل إلى 10 دقائق.

تنفس بعمق.

2. وضع الأرنب:

اجلس على كعبك بالركوع.

أنزلي جبهتك إلى أسفل أقرب ما يمكن من الركبتين.

ضع راحة اليد واسترخي.

3. اجلس منحنى إلى الأمام:

أخرج ساقيك.

حافظ على ركبتيك مثنية قليلاً.

افرد ذراعيك لأعلى مع الحفاظ على عمود فقري مستقيم.

في الزفير اجلب الجزء العلوي من جسمك إلى الجزء السفلي من جسمك عن طريق الانحناء للأمام عند الوركين.

4. وضع القرفصاء:

اجلس مستقيماً وساقيك أمامك.

ضع ساقيك في وضع القرفصاء.

حافظ على راحتيك متجهة لأعلى أو لأسفل على ركبتيك. يجب أن يكون الظهر مستقيمًا.

5. وضع فاجراسانا:

انزل على ركبتيك.

أرح حوضك على كعبيك.

افرد الظهر وضع راحتي اليدين على الركبتينظ

6. وضع داندسانا:

اجلس ورجليك ممدودتان.

افرد ظهرك.

7. وضع ثني الجزء العلوي:

أخرج الزفير واثني الجزء العلوي من جسمك لأسفل.

قم بالتمدد من الوركين وتقريب أنفك من ركبتيك.

مع معرفة ما إذا كان يمكنك وضع راحتي اليدين على جانبي القدمين.

ويمكن استلقاء الظهر على الارض مع فرد الذراعين والساقين تمامًا.

ووضع الذراعين على كلا الجانبين مع توجيه راحة اليد لأعلى. غلق العينين.

مع الحفاظ على الوضع لمدة خمس دقائق على الأقل مع الاستمرار في التنفس بشكل طبيعي.

بعد عدة أنفاس عميقة يجب إطالة الجسم برفق قبل الاستيقاظ ببطء.