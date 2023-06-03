بعد وفاة زوجته.. طلب التحريات فى مصرع موظف ألقى نفسه من شقته بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام موظف بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد وفاة زوجته وأخبر أهله أنه يريد اللحاق بها، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة إن كان وجود شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص سقط من أعلى بأحد العقارات، بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة موظف فى العقد الخامس من العمر مسجاة بأرضية الشارع، ويرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالساقين والجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.

وبسؤال أهلية المتوفى قرروا أن المذكور، موظف، وكان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب وفاة زوجته وتركه وحيدًا، وأخبر ذويه أنه يشتاق للحاق بها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.