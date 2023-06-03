ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المنوفية

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، التابع لمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز قويسنا، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي مباشرة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

ترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ للمركز من الأهالي، بإحدى قرى مركز قويسنا، بقيام أحد الجيران بأعمال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا، بقيادة الرائد محمد جمال، رئيس المباحث، والذي تبيّن له أن المنزل ملك (م. ع. أ.)، 55 عامًا، مقيم دائرة المركز بالميراث، وله محل إقامة آخر بالقاهرة.

وتبين عدم تواجده داخل المنزل، وضبط كل من: "ع، ج، م"- 50 عامًا، مقيم بحي الدقي في الجيزة، و"أ، ج، آ"- 39 عامًا، حاصل على ليسانس، ومقيم بالقاهرة، وضبط "أ، ع، م"- 30 عامًا، عامل، مقيم بالقاهرة، و"أ، م، ك"- 30 عامًا، مقيم بالفيوم، وكذلك ضبط "م، ع، إ"- 31 عامًا، مقيم بالقاهرة، وذلك بتهمة الحفر داخل المنزل المكون من طابق واحد مسقوف بالخشب ومبنى بالطوب الأحمر.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3179 إداري بركة السبع لسنة 2023، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسهم وتشكيل لجنة من هيئة الآثار لإجراء المعاينة اللازمة، وطلب تحريات المباحث، وبمعاينة موقع الحفر كشفت المعاينة عن وجود حفرة بعمق 10 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر، واعترف المتهمون الخمسة بقيامهم بالتنقيب عن الآثار وذلك بالاتفاق مع مالك المنزل بالأجر اليومي.