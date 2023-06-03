محافظ مطروح يتابع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، بالمعاهد الأزهرية بمطروح، والتأكد من تمام الجاهزية طوال فترة الامتحانات التي تستمر حتى ١٢ يوليو المقبل، وذلك وسط متابعات مكثفة وإجراءات تأمين اللجان وعدد ١٢ لجنة للقسمين العلمي والأدبي بعدد ٧٠٧ طلاب وطالبات، والعمل على توفير كل سبل الراحة للمراقبين والطلاب، ودعم أي احتياجات وتذليل أي عقبات لانتظام سير الامتحانات.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه يؤدي ١٥٧ طالبًا وطالبة من القسم العلمي، اليوم السبت، امتحاناتهم في مادتيّ الفقه والحديث، في ٤ لجان امتحانية، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي، وعددهم ٥٥٠ طالبًا وطالبة، غدًا الأحد، في المواد ذاتها في ٨ لجان.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن منطقة مطروح الأزهرية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، على أعلى مستوى بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتنظيم دخول الطلاب اللجان، والكشف عن وسائل الغش، كذلك تم التشديد على التدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان فرض الانضباط بجميع اللجان، والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل كل العقبات، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أنه يتم العمل بروح الفريق والتحلي بالالتزام بالهدوء والاستقرار مع محاسبة أي تقصير.