اليوم.. المقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور لوظيفة معاون نيابة إدارية

يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعد المقابلات لخريجي كلية الشرطة دفعة 2022

سبق وأن حددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، وذلك على النحو التالي:-

يوم السبت 3 يونيو 2023 الساعة 11 صباحًا لخريجي كلية الشرطة.

يوم الأحد 4 يونيو 2023 الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، شبين الكوم، السادات، طنطا، المنصورة، بورسعيد، دمياط، أسوان، الإسكندرية".

يوم الإثنين 5 يونيو 2023 الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "الزقازيق، بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، جنوب الوادى، أسيوط، أزهر أسيوط، أزهر تفهنا، أزهر القاهرة، أزهر دمنهور، أزهر الإسكندرية، أزهر المنصورة، أزهر طنطا، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا- فاروس".