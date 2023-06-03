أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم الرسل

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، أمس عددًا من الفعاليات وذلك قبيل بدئها صوم الرسل 2023.

إذ التقى رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المقبلين على الزواج (الدفعة الرابعة والستين)، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

وافتتح السفير البابوي الحلقة الرابعة من الدورة الرابعة والستين لإعداد المقبلين على الزواج، بتأمل روحي بعنوان "يسوع المربي"، موضحًا من هو المربي، وخصائصه، بالإضافة إلى المفاهيم، التي نربي عليها أبنائنا، مؤكدًا أهمية أن يكون يسوع هو مثالنا في التربية.

وتلا ذلك، المحاضرات التكوينية للمقبلين على الزواج حول أساسيات تربية الأبناء، مع الإعلامية ليلى فرج، أعقبها محاضرة عن تنطيم الأسرة الطبيعي "بيلنجز"، ألقاها د. ماريكلير منير.

وفي الختام، قدم الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان "الزواج حسب القانون الكنسي"، دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع، والمتطلبات، بالإضافة إلى باب المناقشة مع الشباب الحاضرين.

وقدم الدكتور منير فرج، مؤسس، ومدير معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، الشكر الأنبا باخوم، لحضوره، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.