السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم الرسل

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، أمس عددًا من الفعاليات وذلك قبيل بدئها صوم الرسل 2023.

إذ التقى  رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المقبلين على الزواج (الدفعة الرابعة والستين)، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

وافتتح السفير البابوي الحلقة الرابعة من الدورة الرابعة والستين لإعداد المقبلين على الزواج، بتأمل روحي بعنوان "يسوع المربي"، موضحًا من هو المربي، وخصائصه، بالإضافة إلى المفاهيم، التي نربي عليها أبنائنا، مؤكدًا أهمية أن يكون يسوع هو مثالنا في التربية.
وتلا ذلك، المحاضرات التكوينية للمقبلين على الزواج حول أساسيات تربية الأبناء، مع الإعلامية ليلى فرج، أعقبها محاضرة عن تنطيم الأسرة الطبيعي "بيلنجز"، ألقاها د. ماريكلير منير.
وفي الختام، قدم الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان "الزواج حسب القانون الكنسي"، دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع، والمتطلبات، بالإضافة إلى باب المناقشة مع الشباب الحاضرين.

وقدم الدكتور منير فرج، مؤسس، ومدير معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، الشكر الأنبا باخوم، لحضوره، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.

إعداد المقبلين على الزواج الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الانبا باخوم النائب البطريركي الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم البطريركي الأنبا باخوم أ مطارنة الكنيسة مطر مناقشة مقبلين على الزواج

الأكثر قراءة

بتكليف من الرئيس السيسى.. شكرى يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته فى النزهة

مصر تعزى الهند فى ضحايا حادث تصادم عدة قطارات بولاية "أوديشا"

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

"الصحة": فحص طبى لـ295 ألفًا من المقبلين على الزواج خلال 3 أشهر

بروتوكول بين الري والبترول لتوفير احتياجات المياه لـ مجمع السولار وإنتاج الميثانول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس