السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اختيار وقت وتقديم الهدايا".. 5 لغات للاعتذار بين الشريكين

الشريكين
الشريكين

تحدث في الكثير من الأوقات خلافات بين الأشخاص ويمكن أن تكون عابرة، ولكن عندما تكون بين الشريكين سواء متزوجين أو في علاقة عاطفية فهي تترك أثر، لذلك يجب على الطرف الآخر أن يحاول ويعتذر للشريك بأي طريقة تكون مناسبة للطرفين.

ويقدم الدستور في التقرير التالي 5 لغات للاعتذار بين الشريكين حسب موقع Hindustan times .

وقت جيد: 
تتضمن هذه اللغة تخصيص وقت مركز واهتمام للشخص الذي جرحته، من خلال الاستماع الفعال والحضور والمشاركة في محادثات هادفة، يمكنك إظهار أنك تهتم بصدق وتريد إصلاح العلاقة.


الاعتذار اللفظي:
تتضمن هذه اللغة التعبير عن الندم من خلال الكلمات المنطوقة أو المكتوبة. يتضمن تحمل المسؤولية عن أفعال الفرد، والاعتراف بالضرر الذي تسبب فيه، والاعتذار بصدق.


تقديم الخدمات:
تركز هذه اللغة على إجراء التعديلات من خلال الأفعال بدلاً من الكلمات، إنها تعتمد على المحاولة الجادة لتصحيح الموقف، أو القيام بشيء ذو معنى للشخص الذي آذيته، أو اتخاذ خطوات لمنع حدوث نفس الخطأ مرة أخرى.


تقديم الهدايا:
على غرار لغات الحب، قد يستجيب بعض الأفراد جيدًا للاعتذارات التي تتضمن هدايا أو إيماءات ملموسة، أو تقديم باقة من الورود أو أي شيء يحبه الطرف الآخر، يمكن أن يظهر فعل تقديم هدية مدروس اختيارها جيدا، الإخلاص والجهد في إصلاح الأمور بين الشريكين في حالة الخلاف.


اللمسة الجسدية:
رغم أنها لا تنطبق في كل موقف وعلى كل شخص، إلا أن اللمسة الجسدية يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن الندم والسعي إلى المصالحة للطرف الآخر، وقد يتضمن ذلك عناقًا مريحًا أو إمساك اليدين أو أي اتصال جسدي آخر مناسب الشريكين في تلك العلاقة.

الشريكين اللمسة الجسدية تحمل المسؤولية تقديم الهدايا علاقة عاطفية اهتمام الطرف الأخر الدستور

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