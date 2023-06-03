إحالة 2 للمحاكمة لاتهامهما بترويج المخدرات عبر "تليجرام" بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة 2 للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بترويج المخدرات عبر تطبيق تليجرام بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) بترويج وبيع الأدوية المخدرة "مدرجة جدول ثالث" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "تليجرام" واستخدام سيارة في نقل وترويج تلك الأدوية.

وباتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات" – مبلغ مالي – سيارة – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بما سبق.