"الملا": تعميم تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات في كل المشروعات البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية؛ انطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها.

ولفت الوزير، خلال اللقاء مع وزير الموارد المايئة والري، اليوم السبت، إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات والمعروفة باسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف "الملا": أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري "مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط" تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد.

وأشار: إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز .

ونوه بأن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والري، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمي الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدًا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.

ووجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعى "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و"إنتاج الميثانول بدمياط" لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.