السبت 03 يونيو 2023
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عالم

بتكليف من الرئيس السيسى.. شكرى يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، سيتوجه إلى العاصمة التركية "أنقرة"، اليوم السبت، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل، بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

تركيا وزير الخارجية سامح شكري تنصيب رئيس تركيا السيسي مصر أردوغان

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