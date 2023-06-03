وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مديرى المراحل التعليمية

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، مؤشرات تقييم الأداء التي تم رصدها خلال العام الدراسي 2022/2023 والذي قارب على الانتهاء، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الإيجابيات والاستفادة منها.

وناقش وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، مقترح التعليم الابتدائي لتنظيم خطة العمل خلال الإجازة الصيفية لتنظيم ورش عمل لرؤساء الأقسام ومتابعي ومعلمي الصفوف الأولي لصقل وتنمية مهارات المعلمين وتوحيد مفاهيم المتابعة لديهم، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم المتعلقة بالمنظومة التعليمية الجديدة، كذلك التدريب على كيفية تدريس مواد الصفوف الأولى.

ووجّه وكيل تعليم مطروح، ثروت المهدي، مدير التعليم الابتدائي بالبدء فورًا في تقييم مبادرة "ادعمني" على أرض الواقع داخل المؤسسات التعليمية والاستمرار في تطبيق المبادرة من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب، كذلك قياس نواتج التعلم لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي وأثر المبادرة في تحسين المستوى اللغوي لديهم.

كما وجّه التعليم الإعدادي والثانوي بتنظيم ورش عمل لمعلمي المواد الدراسية لصقل المهارات التدريسية والتدريب على النظام التعليمي الحديث، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المعلمين والمحاضرين خلال تلك الفعاليات التربوية الهادفة.

خلال لقاء وكيل تعليم مطروح

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