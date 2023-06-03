السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم السبت، 29 رحلة طيران دولية، تُقل على متنها 9 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا لفنادق الإقامة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولي، عن أنه من المقرر وصول 8 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من النمسا، وأخرى من بلجيكا. 

ويستعد مطار مرسى علم الدولي، بدايةً من السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري، لاستقبال 120 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية مختلفة، تُقل على متنها 61 ألف سائح من جنسيات متعددة، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وطقسها المميز، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بإنهاء الإجراءات للسياح منذ وصولهم المطار وحتى دخولهم فنادق الإقامة.

وكشفت جداول الوصول لرحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي عن أن الرحلات الوافدة سوف تصل من 13 دولة أوروبية، وهى ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا، حيث تأتي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا بين الأكثر وصولًا حيث يصل منها آلاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.

وتشهد فنادق مرسى علم السياحية إقبالًا كبيرًا وارتفاعًا في نسب الإشغال خاصة من ارتفاع وصول السياحة الداخلية من المصريين، حيث سجل عدد من الفنادق نسب إشغال وصلت لـ75%.

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