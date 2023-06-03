"التجمع": ملف الأحزاب السياسية يحتاج لإعادة نظر شاملة على أرض الواقع

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ونائب رئيس الحزب، إن ملف الأحزاب السياسية يحتاج لإعادة نظره شاملة سواء من حيث تشريع أو تفعيل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لا بد من تفعيل دورها بشكل أكبر في الشارع، لكي تستطيع أن تكون عونًا حقيقيًا للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي لم تستطع الحكومة وحدها حل جميع المشكلات وتلبية كل المتطلبات، فالأحزاب دورها الانتشار.

وأكد مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق بملف المحليات، نؤكد ضرورة إصدار قانون المجالس المحلية، باعتبار أن له دورًا كبيرًا في تغذية الحركة السياسية، فضلًا عن أنها تسهم في نقل نبض الشارع، بالإضافة إلى أنها تكون قناة جيدة للتواصل مع المواطنين في مختلف القطاعات.

وتابع: "هناك حالة من التشاركية فضلًا عن أن كل حزب يشارك في كل جلسة على اختلاف القضية التي يتم مناقشتها ويحمل في طياته عددًا كبيرًا من المقترحات والرؤى والأفكار الجيدة الغير تقليدية، ما يدعم كل قضية من القضايا محل النقاش، فضلًا عن أن حالة التنظيم وإدارة الجلسات بدقة وترتيب وتنظيم لكلمات الأحزاب والقوى السياسية وكل المشاركين سواء المتخصصين أو الخبراء أو ذوي الشأن سهلت كثيرًا من مخرجات كل جلسة".