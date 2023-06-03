السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. طلائع الجيش يواجه سموحة فى مباراة تصحيح المسار

طلائع الجيش خسر مباراته
طلائع الجيش خسر مباراته الأخيرة أمام االزمالك

يستضيف طلائع الجيش فريق سموحة في الثامنة من مساء اليوم، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في الأسبوع الثلاثين من الدوري الممتاز.

المباراة تعني الكثير لفريق طلائع الجيش الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، خاصة أنها الأولى للجهاز الفني الجديد الذي تولى المسئولية بعد رحيل عماد النحاس. وجاء بسسيوني، الذي قاد طلائع الجيش للفوز بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي الموسم الماضي، في مهمة محددة وهي إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

طلائع الجيش لعب 29 مباراة حقق خلالها خمسة انتصارات و11 تعادلًا وخسر 13 مباراة وسجل 27 هدفًا ودخلت مرماه 41 هدفًا وجمع خمس نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع فاركو والمقاولون والهزيمة أمام الأهلي والزمالك، ولا بديل أمامه سوى الفوز للوصول للنقطة 29 وتقليص الفارق مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى نقطتين.

ويحتل سموحة، بقيادة أحمد سامي، المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلًا وعشر هزائم وسجل 29 هدفًا ودخلت مرماه 33 هدفًا، وجمع 4 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفاركو.

أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان وعمر صلاح وبركات حجاج وشريف رضا وأحمد شوشة وأحمد جمال ومحمد مغربي وصديق أوجولا ومحمد نادي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومالك بعيو وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وطارق علاء ومصطفى ميسي وبنجامين بواتينج وأبوبكر ليادي.

وشهدت القائمة غياب أحمد عبدالحكم وحسام حسن ومحمود حليمو.

يدير المباراة هشام الفلال ويساعده أحمد توفيق طلب وأحمد شعبان، ومعهم محمود ناصف كحكم رابع ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش فريق سموحة عبد الحميد بسيوني أحمد سامي

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