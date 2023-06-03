السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجاحك فى آدم ولا نجاحك فى جعفر العمدة؟.. رد مفاجئ من المخرج محمد سامى

المخرج محمد سامى
المخرج محمد سامى

قال المخرج محمد سامي، إنه يحب مسلسل "آدم" باعتباره مسلسله الأول، معقبًا: "هو اللي عرفني بالجمهور وعرف الجمهور بيا وكان المسلسل فرصة بالنسبة لي". 

وأضاف المخرج محمد سامي خلال لقاءه ببرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية، أنه على الرغم من النجاح الذي حققه مسلسل "آدم" إلا أنه عندما يشاهده في الوقت الحالي، فإنه يرى به عيوب وأخطاء كان قد ارتكبها، لافتًا إلى أنه أكثر خبرة ووعيًا ، وبالتالي فإنه لن يكرر مثل تلك الأخطاء التي سبق وأن ارتكبها، خاصة وأنه كان في البداية فلم يكن يحظى بتلبية كل متطلباته من قبل الإنتاج.

وأوضح أن مسلسل "جعفر العمدة" هو النجاح الأقرب له، معقبًا:" عندما أشاهد جعفر العمدة، بشوف أنا حققت كم% أكتر".

وتابع: "بحب كل الأعمال إللي عملتها، لأن تكوينهم ووضعهم هو ذاتي وأنا، فلا أستطيع أن أحذف عمل منهم لأنهم جميعًا مثل بعضهم، لكن نجاح "جعفر العمدة"  كان نجاح خاص لأنه كان نجاحًا بعد أزمة، والنجاح بعد الأزمة هو نصر من رب العالمين".

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