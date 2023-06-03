جمهور مهرجان الطبول يرسل رسالة سلام للعالم

بدأ حفل ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بعزف السلام الوطنى، أعقب ذلك مشاركة جميع الفرق مختلفة الثقافات التي تمثل دول “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونيسيا،الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالاضافة إلى مصر”.

واختتمت فرقة فلسطين فقرات الحفل بأغنيتها التراثية "أنا دمي فلسطيني" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أطلق الصافرات وتفاعل بترديد كلمات الأغن والتصفيق الحار للفرقة التي بادلته التحية.

وفى نهاية الحفل تم رفع الهواتف بمصابيحها المضيئة وتراقص الجمهور وتمايل بالتصفيق، كما تم رفع علم مصر مع دخول أعلام الدول المشاركة جميعا، تتخللها لوحة السلام لكل العالم الذي رفعها الفنان انتصار عبد الفتاح، كما رفعت جميع الفرق لافتة شعار “حوار الطبول من أجل السلام”.