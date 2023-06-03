"نافوخى أهو ضاع وقلق وصداع".. أحمد آدم يبدع فى أغنية "هرى هرى" للثانوية العامة

أبهر الفنان أحمد آدم جمهور برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحيتة، بتقديمه لأغنية عن الإمتحانات، قائلا: "الأغنية دي لكل حبايبنا إللي عندهم امتحانات ثانوية عامة".

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج "آدم شو" الذي يقدمه عبر فضائية الحياة: "نخش على أغنية هري هري".

وتقول كلمات الأغنية: "هري هري.. أكلوا دماغنا ونازلين هري.. يااا هري.. هري هري.. وأدي السنة أهي جريت جري.. يااه هري.. المنهج بعد أما ذاكرته.. جيت أراجعه لقيتني نسيته لا حفظنه ولا حتى فهمته.. والسنتر يخرب بيته.. غالي ومش بيسمي.. فلّس أبويا وأمي.. اه يابا.. يا مالي المنهج رغي وحشو في مخي.. أنا مش قادر عليه أنا.. شوف الكيميا ولا الفيزيا دي عايزة سنة وزيادة فوق السنة.. وأهي الامتحانات أهي دخلت.. طب هاهرب منها لفين.. ياتخفوا المنهج حبة.. يا تخلوا السنة سنتين.. ونافوخي أهو ضاع وقلق وصداع غير الزغللة في العين".

عن برنامج “آدم شو”

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.