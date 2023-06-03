دراسة جديدة: هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة فى مجرة ​​درب التبانة

أظهرت دراسة جديدة أن هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة في مجرة ​​درب التبان، وذلك وفقا لتحليل العلماء للبيانات بواسطة مركبة الفضاء "كبلر - Kepler"، والتي أطلقتها وكالة ناسا من أجل استكشاف إذا ما كانت هناك حياة في مجرة درب التبانة، وفقا مجلة "لايف ساينس" العلمية الأمريكية.

قالت الدراسة إن الشمس نجم عادي لكنها ليست النوع الوحيد من النجوم، حيث أظهرت أن معظم النجوم في مجرتنا هي أقزام M (تسمى أحيانًا الأقزام الحمراء)، وهي أصغر حجمًا وأكثر احمرارًا من الشمس - وقد يكون لدى العديد منها القدرة على استضافة الحياة.

وأظهر تحليل جديد للبيانات المأخوذة من مهمة كبلر لصيد الكواكب أن ثلث الكواكب حول الأقزام M قد تكون مناسبة للحياة- مما يعني أنه من المحتمل وجود مئات الملايين من الكواكب الصالحة للسكن في مجرة ​​درب التبانة وحدها.

أدرج علماء الفلك في جامعة فلوريدا معلومات جديدة من القمر الصناعي Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يقيس بدقة مسافات وحركات النجوم، لضبط قياسات مدارات الكواكب الخارجية، وأراد الباحثون تحديد معلمة لكل مدار تُعرف باسم الانحراف، وهو مقياس لمدى امتداد مسار الكوكب حول نجمه.

قالت شيلا ساجير، طالبة الدراسات العليا في علم الفلك بجامعة فلوريدا والمؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان، إن المسافة هي حقًا الجزء الأساسي من المعلومات التي كنا نفتقدها من قبل والتي تتيح لنا إجراء هذا التحليل الآن.

واضافت أن الكواكب حول الأقزام M ذات الانحرافات الكبيرة، مدارات بيضاوية ممدودة للغاية وينتهي بها الأمر مقلية من قبل النجم إذا كانت قريبة بما فيه الكفاية، في عملية تسمى تسخين المد والجزر.

وأضافت: ينتج تسخين المد والجزر عن مدار الكوكب المتزعزع، مما يؤدي إلى التمدد والضغط من جاذبية النجم. تمامًا مثل فرك يديك معًا، كل هذه الحركة تؤدي إلى حرارة من الاحتكاك، إذا كان هناك الكثير من الحرارة يفقد الكوكب مياهه، إلى جانب فرص تطور الحياة على سطحه.

وتابعات: إذا كان كوكب يدور حول قزم M بعيدًا فقد تمنع هذه المسافة العذاب بسبب تسخين المد والجزر- ولكن عندئذٍ سيكون الكوكب شديد البرودة، ويفتقر إلى الدفء اللازم للحياة، لذلك يجب أن تعيش الكواكب الخارجية حول الأقزام M بالقرب من نجومها حتى تحصل على فرصة للسخونة الكافية مدى الحياة، مما يعرضها لخطر ارتفاع المد والجزر إذا لم يكن مدارها دائرة نظيفة.

وقالت سارة بالارد، عالمة الفلك بجامعة فلوريدا والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "فقط بالنسبة لهذه النجوم الصغيرة تكون منطقة القابلية للسكن قريبة بما يكفي لتكون قوى المد والجزر هذه ذات صلة".