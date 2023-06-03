السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب 700 جنيه.. إصابة سيدة بطلق نارى بمحافظة الدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت سيدة للإصابة بطلق ناري بطريق الخطأ، وذلك بعد تصادف مرورها أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، لخلاف بينهم على مبلغ 700 جنيه،وجرى نقل المصابة لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط طرفي المشاجرة. 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام لمأمور مركز شرطة دكرنس بوصول "همت.ا"، 47 عاما، مصابة بطلق ناري.


وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال المصابة قررت إنه أثناء مرورها تصادف وقوع مشاجرة بين كلا من "عبدالله.ا"، 32 عاما، و "صبري.ر"،38 عامًا، خرج طلق ناري من سلاح أحدهم، أدى إلى إصابتها، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا نشوب مشاجرة بين شخصين لخلاف  بينهما على مبلغ مالي وقدره 700 جنيه.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة طلق ناري مشاجرة دكرنس قريه ديمشلت

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