السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنجلينا جولى لـ "أدم شو"عن الامتحانات: عايزة عيالى تقفل المواد وما يخصنيش يفهموا ولا لا

أنجلينا جولى
أنجلينا جولى

قدم الفنان أحمد آدم مشهد كوميدي مع الفنانة أنجلينا جولي، حيث ظهر آدم وهو يحادث جولي على امتحانات أبناءها، قائلاً:"إيه اللي يهمك أكتر يا ست أنجلينا.. العيال تجيب درجات عالية في الامتحانات؟ ولا يتعلموا وخلاص؟"، لترد أنجلينا: "اسمح لي يا آدم، أنا لايخصني فهموا أم لم يفهموا.. أنا عايزه العيال تدخل الامتحان وتقفل المادة"، ليرد أحمد أدم:"برضه؟ حتى لو مفهموش حاجة طول السنة.. المهم يقفلوا وخلاص؟!"، لتجيبه: "نعم يا آدم أنا بدفع دم قلبي في المدارس وفي الدروس، ولذلك فأهم شيء عندي هو التقفيل". 

 

وأضاف الفنان أحمد خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "إنت مدخلة عيالك مدارس أجنبية؟  ولا مودياهم حكومة؟"، لترد أنجلينا: "نوفل ابني كان انترناشونال، ولكن بعد دخول فيفيان وليون المدرسة لم أستطع تحمل المصاريف، وحولتلهم تجريبي كلهم"، ليعقب أحمد آدم ساخرًا: "يا جماعة إنتوا متأكدين إنكم جايبين أنجلينا جولي، ولا دي رانيا يوسف؟! أنا مش فاهم!". 

 

كما سأل الفنان أحمد آدم النجمة أنجلينا جولي، عن أخبار الدروس الخصوصية، لترد عليه: "كل أولادي يأخذون مجموعات تقوية وأتوجه بالشكر للأستاذ وليد شكسبير الذي توقع قطعة الإنجليزي منذ عامين في سنتر مانهاتن، والأستاذ والتر وايت في سنتر نيوجيرسي الذي توقع السؤال الإجباري في الكيمياء"، ليعلق أحمد آدم: "الله ده إنتو زي عندنا بالضبط".

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