نائب رئيس المؤتمر: القائمة المطلقة المغلقة تسهم في تقوية الأحزاب

قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني ضروري للغاية في هذه المرحلة من عمر الوطن، فهناك حاجة ملحة لإجراء الحوار، وهو أرقى وسيلة للتوصل إلى حل لكل القضايا، داعيا مقرري لجان الحوار الوطني بتحديد مشارك واحد ممثلا عن كل حزب او كيان، بدلًا من وجود أكثر من ممثل لنفس الجهة، حفاظا على الوقت.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات ل"الدستور" بالتنظيم وطريقة الإدارة للجلسات النقاشية للحوار، قائلًا: «لدينا مشكلات حقيقية فى المحورين الاقتصادى والمجتمعى، ولا بد من العمل على إيجاد حلول لها، وكل القوى السياسية لديها رغبة للاصطفاف، وأن تكون على قلب رجل واحد للتوصل لحلول لهذه القضايا.

وذكَّر الجميع بأنه عندما تم تشكيل جبهة الإنقاذ لمعارضة حكم الإخوان، كان هناك من بين أعضائه من يرفضون أن يسلموا على بعضهم، ولكن مع مرور الوقت الكل تكاتف من أجل الصالح العام.

وتابع: «نختلف كيفما نختلف، لكن فى النهاية نصل إلى اتفاق، وعلى الجميع عند مناقشة قضايا الوطن، أن يضعوا أولادهم وأحفادهم أمام أعينهم، فى كل كلمة يقولها»، مردفًا: «إحنا ما بنعملش لنا، إحنا بنعمل لمصر الجديدة».

وأكمل: «إذا لم نضع فى الاعتبار صالح هذا الوطن، دون النظر لأى مكاسب شخصية أو فردية أو مؤسسية، سنحاسب على ذلك، وأتمنى أن نصل إلى أفضل ما يفيد مصر وأولادنا وأحفادنا».

وقال إن الأحزاب تحتاج إلى أن تقف على مسافة واحدة من الجهاز التنفيذى للدولة، وهى تحتاج إلى دعم، خاصة أن الظروف الاقتصادية تؤثر على الجميع، ومن أشكال هذا الدعم إتاحة الفرص أمامها لاستخدام بعض المرافق العامة بالدولة، مثل قصور الثقافة ومراكز الشباب لإقامة الندوات.

وأضاف أن الناخب تغير حاليًا، وهو لا يهتم بالنظام الانتخابى بقدر ما ينشغل بأموره الحياتية وظروفه الاقتصادية، ولا بد أن نمهد الأرض للأحزاب لكى تعمل، لافتًا إلى أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة المطلقة المغلقة، التى تتوافق عليها القوى السياسية، لأنها تسهم فى تقوية تمثيل الأحزاب فى البرلمان، وهى الوحيدة القادرة على تطبيق ما جاء فى الدستور بشأن نسب تمثيل بعض الفئات.