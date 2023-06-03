السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بحر الصين الجنوبى: هل ستبدأ الصراعات الأمريكية الصينية من السواحل؟

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

يبدو أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تتصاعد حدته من جهة السواحل وبحر الصين الجنوبي.

 

جاء ذلك في أعقاب بدء الولايات المتحدة واليابان والفلبين هذا الأسبوع تدريباتها المشتركة الأولى لخفر السواحل في خليج مانيلا وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

 

وأشار تقرير عبر صحيفة آسيا تايمز الصيني، إلى اهداف التدريبات التي تضم أربع سفن لخفر السواحل الفلبينية (PCG) جنبًا إلى جنب مع قاطع خفر السواحل الأمريكي وطراد خفر السواحل الياباني ، إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والبحث والإنقاذ وقدرة إنفاذ القانون في الدول الحليفة الثلاث، خاصةً PCG يواجه التدخلات البحرية الصينية المتزايدة.


وأضاف التقرير أن تدريبات الساحل غير المسبوقة هي جزء من جهود أوسع من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين لكبح طموحات الصين البحرية المتزايدة. 

 

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت الفلبين والولايات المتحدة وأستراليا واليابان مناورات حربية ضخمة في الفلبين. 

 

وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن تقوم القوات البحرية الفلبينية والولايات المتحدة وأستراليا بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتستهدف الصين.

 

وجاءت تدريبات خفر السواحل بعد يوم واحد فقط من نشر القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ لقطات أظهرت "مناورة عدوانية غير ضرورية" من قبل مقاتلة صينية من طراز J-16 ضد طائرة استطلاع أمريكية RC-135 Rivet Joint في 26 مايو.

 

وأكد البنتاجون أنه كان يجري ببساطة "عمليات آمنة وروتينية" فوق بحر الصين الجنوبي ، لكن بكين ردت باتهام الطائرات الأمريكية بتشكيل "خطر جسيم" من خلال "الاقتحام المتعمد" للتدريبات الصينية في المنطقة المتنازع عليها. 


كما ألقى تصاعد التوترات في المنطقة البحرية بظلاله على حوار شانغريلا هذا العام في سنغافورة. حيث من المتوقع أن يقدم كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين رؤيتهم الخاصة بهيكل الأمن الإقليمي أمام المجتمع الدولي.

 

وفي علامة واضحة على المنافسة المتصاعدة، ورد أن وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، الذي عاقبته الولايات المتحدة لتورطه المزعوم في صفقات دفاعية عالية التقنية مع موسكو، رفض اجتماعًا مقترحًا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الهامش. من اجتماع الدفاع رفيع المستوى.

الدفاع الصيني أمريكا شانجفو واشنطن الصين

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