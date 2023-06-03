الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الروسية: لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا، مشيرًا إلى انتشار أحاديث كثيرة فقط حول العملية السلمية.

وقال بيسكوف - للصحفيين الجمعة، تعليقًا على تصريحات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بضرورة البدء بمحادثات سلام حول أوكرانيا - : "لقد قلنا مرارًا إنه لا يوجد مثل هذا الخيار الآن ولا توجد أسس مناسبة للحوار".

وأضاف: "مع ذلك نلاحظ انتشار تصريحات الدول الأوروبية بشأن محادثات سلام حول أوكرانيا"، منوهًا بأن هذه التصريحات مجرد نقاش وتنتشر بشكل أوسع"، موضحًا أن هذه الحوارات والنقاشات لا تظهر فيها إرادة سياسية لأخذ أهداف بعين الاعتبار.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أعلن مؤخرًا أن الهجوم المضاد قد يصبح "حمام دم" لأوكرانيا لأن الطرف المهاجم دائمًا يتحمل خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أنه يجب وقف هذا الهجوم قبل أن يبدأ، وإقناع الطرفين بضرورة وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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