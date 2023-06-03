السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الصومالى يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى

أعلن الجيش الصومالي، الجمعة، عن تصفية ثلاثة عناصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة تبعد 60 كم جنوب غربي من مدينة كيسمايو بإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الصومالي تمكن في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تقويض قدرات ميليشيات الخوارج الذين كانوا يتآمرون لإيذاء الشعب الصومالي، لافتة إلى أن الجيش الصومالي يعمل حاليًا على تعقب فلول ميليشيات الخوارج التي فرت من الموقع.

 

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