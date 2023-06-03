السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. سامح عاشور: الرئيس السيسى واضح وحاد فى التعامل مع التنظيم الإخوانى

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي واضح وحاد في التعامل مع التنظيم الأخواني ويصعب ويستحيل العودة للتنظيم الإرهابي كما كان.

وأضاف:" بخاف على 30 يونيو من أنها تنسى التنمية رغم الجهود الموجودة، الدستور المصري في 2014 طموح ويحتاج لوقت طويل، ولم نصل بعد للدرجة التي تجعلنا سعداء بما أنجزناه والمعركة القادمة تنمية وبناء".

وتابع:" نحتاج لتطوير الإنسان المصري حتي ينافس عالميًا، وكذلك تطوير الزراعة والصناعة للمنافسة عالميًا، بفكر ومنطق جديد، ولدينا معارك أوقفتنا منها كورونا والحرب الروسية والأزمة الاقتصادية".

وأكد أن المعركة القادمة صعبة ولم تقل أهمية عن معركة استنفاذ مصر، وأتمنى أن الحوار الوطني يصل لمعدلات تواجه الأزمة الاقتصادية الحالية وتضع حدًا لارتفاع الأسعار ونهاية للديون.

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