السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا واليابان والفلبين تطلق أول تدريبات عسكرية ثلاثية فى ميناء مانيلا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أطلق أفراد خفر السواحل من الولايات المتحدة واليابان والفلبين، أول تدريبات عسكرية ثلاثية على الإطلاق في ميناء العاصمة الفلبينية مانيلا والتي تستمر لمدة أسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن السفينة الأمريكية المعروفة بـ"ستراتون" واليابانية "أكيتسوشيما" وصلتا إلى الميناء أمس، كما يشارك في التدريبات نحو 400 جندي من الدول الثلاث على سيناريوهات، من بينها التصرف بصرامة تجاه الصيد غير القانوني وإجراء عمليات إنقاذ.

وسيكون تركيز الأحداث على عمليات مكافحة القرصنة والبحث والإنقاذ التي ستجرى الأسبوع المقبل قبالة سواحل محافظة باتان شمالي البلاد، حيث تواجه تلك المنطقة بحر الصين الجنوبي.

وتعد المنطقة مصدر قلق لقادة الدول الثلاث الذين ينتقدون أنشطة الصين المتزايدة هناك، كما تقول بكين إن من حقها السيطرة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو أمر تتنازع عليه بشدة دول أخرى في المنطقة.

الأكثر قراءة

"الشاهد".. سامح عاشور يكشف كواليس مواجهته لمرسى فى احتفالية نقابة المحامين

ماكرون يعلن عن إجراءات ووسائل إضافية جديدة لمكافحة حرائق الغابات بفرنسا

أحمد آدم يواسى أنجلينا جولى لانشغالها بامتحانات أولادها: الله يكون فى عونك

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية السبت 3 يونيو 2023

للمرة الثالثة على التوالى.. النحس يطارد الأهلى أمام الوداد المغربى

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس