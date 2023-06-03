السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالله: هناك كيميا كبيرة تجمع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله

قال الفنان أحمد عبدالله، إن الفنان محمد رمضان هو نجم كبير جدًا وله جماهيرية خرافية، معقباً: "كنت عارف بكدة طبعًا لكني لمستها عندما مثلت معه".

 

وأضاف عبدالله خلال لقاءه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفنان محمد رمضان في منتهى التواضع في اللوكيشن، معقباً: "بمنتهى الأمانة الفنان محمد رمضان يتعامل زيه زي أقل ممثل موجود، حيث يتعامل بمنتهى التواضع ومنتهى الأريحية". 

 

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان يهدف إلى أن يخرج المسلسل بشكل ممتاز، لافتا إلى أنه يحرص على إضافة ما يجب إضافته للعمل.

 

وأكد أن المخرج محمد سامي هو مايسترو في اللوكيشن، لافتاً إلى أن المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان يحبان بعضهما جدًا ، حيث يوجد كيميا بينهما ، وهذه الكيميا تجعل الفنان محمد رمضان في ارتياح شديد، والمخرج محمد سامي يقود العمل بمنتهى الجمال.

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