"الشاهد".. سامح عاشور يكشف كواليس مواجهته لمرسى فى احتفالية نقابة المحامين

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، كواليس مواجهته للرئيس السابق محمد مرسي، في الاحتفال بمئوية نقابة المحامين.

وقال “عاشور”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مجلس نقابة المحامين كان أغلبه إخوان، وقيادات الإخوان كانت حاضرة في الصف الأول، وقلت هيجي ونستقبله ونمنحه درع، هنطبق البروتوكول كما يجب أن يكون، ويلقى الاحترام اللازم، لن نسمح لأحد بالتطاول عليه، أول ما وصل قال نصلي العشاء".

ولفت إلى أن رسالته الأولى لمرسي في الخطاب، كان الرد على بيانه في ميدان التحرير، مردفا: "أول فقرة اتكلمت عن بنيان تطور النقابة، وأن قادة ثورة 19 كانوا في نقابة المحامين، وإن لما قامت ثورة 52 تغيرت المفاهيم الاجتماعية وحصل صدام، وذكرت كلمته "الستينيات وما أدراك ما الستينيات"ـ وقلت له الستينيات شهدت تطور لشكل اجتماعي ومصر تغيرت".

ولفت إلى انه تحدث عن مشاكل المحاماة، ومشاكل مصر، مردفا: "قلت شايفين إن الجمعية التأسيسية لا تمثل الشعب المصري، ومعناه إنها جمعية تأسيسية تمثلكم، وأول ما قلت لا تعبر عن الشعب المصري هاج الإخوان في القاعة".

وأردف: "قلت مصر ليست حزب الحرية والعدالة ولا الإخوان لنعمل مصر على مقاسهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.