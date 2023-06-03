"الشاهد".. سامح عاشور: عودة تنظيم "الإخوان" مستحيلة

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:" أتذكر تصريح للمرحوم فؤاد باشا سراج الدين في غاية الدقة عن الإخوان، قال الإخوان عاملين زي واحد بيجيب عربية ويركب فوانيس ويلمع الفرش وبعدين يسوق العربية يقوم داخل فيها في الحيط".

وأضاف أن تعبير فؤاد باشا سراج الدين تعبير دقيق جدًا عن الحالة التي كانوا يؤدون بيها سياساتهم، موضحًا أن الجماعة مازالت لديها إمكانيات العودة من جديد، وهذا يتوقف على حسن التعامل مع هذا الارتداد، أو من براعتهم من التمويه بقدر ما لديهم من براعة، ولكن العودة مستحيلة.

"فترة عبد الناصر وفترة السيسي هما الفترتين اللذان لم يعرف فيهم الإخوان المسلمين التعايش مع النظام، أيام عبد الناصر استطاعوا الاختفاء خارج مصر، ورجعوا أيام السادات ومبارك حتي وصلوا لمرحلة التعايش، وتفاعلوا"