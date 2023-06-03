السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالتعاقد مع استشارى أمراض الدم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواءخالد شعيب محافظ مطروح  عددا من مديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

 

خلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ومنها: التوجيه لمديرية الطرق وجهاز مشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإدارة التخطيط بالاسراع فى إعادة الشيئ لأصله بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح، كذلك الاسراع في إنهاء أعمال صيانة ورفع كفاءة الكورنيش.

 

وحرصا على التيسير على مرضى أمراض الدم وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة ومديرة التأمين الصحى بالتنسيق بشأن التعاقد مع استشاري أمراض الدم خلال زياراتهم الشهرية للكشف على الحالات بالتأمين الصحي وكذلك بمستشفى مطروح العام لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى الغير خاضعين للتأمين الصحي.


ووجه محافظ مطروح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومنسق حياة كريمة بالمحافظة بعرض موقف إنشاء مدرسة بسيدى شبيب بالضبعة

 
كذلك تم مناقشة إنشاء  ٥ وحدات صحية ومدارس وفقا لمنحة إيفاد لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بالمناطق المقترحة وفق المنحة.

 
كما وجه مديرية الإسكان بتحديد التوقيت لوضع حجر أساس إنشاء العمارات السكنية بالسلوم بدلا من التي تم عرضها للانهيار وتم إزالتها، كذلك التنسيق مع مديرية الصحة لافتتاح الوحدات الصحية بمناطق أبو ميلاد والظافر.

استشاري أمراض الدم إعادة الشيء لأصله الخدمات الطبية والعلاجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حياة كريمه رفع كفاءة الكورنيش

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