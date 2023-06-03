حرب الصواريخ.. كيف تسعى الهند لتطوير صواريخها وما علاقة ذلك بالصين؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على مخطط الهند لتطوير الأسلحة العسكرية لديها خلال هذه الفترة، لسد فجوة الصواريخ الصينية التي كان يتم استيرادها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند تعمل على ترقية صواريخ BrahMos لسد فجوة الصواريخ مع الصين؛ استعدادا لأم يصبح صاروخ كروز BrahMos الأسرع من الصوت المسلح نوويًا الأساس الجوي للثالوث النووي الهندي الناشئ.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها: “تخطط الهند لتطوير فئة جديدة من صواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الجو ، بحيث تبني ظاهريًا المحطة الجوية للثالوث النووي الناشئ”.

وبدوره، قال قائد القوات الجوية الهندية المارشال فيفيك رام تشوداري إن النسخة المطورة من صاروخ كروز BrahMos الأسرع من الصوت والجيل الجديد من BrahMos (BNG) من المقرر أن تصبح أسلحة الردع الأساسية لسلاح الجو الهندي (IAF).



وأشار تشودري، رئيس الأركان الجوية لسلاح الجو الهندي، إلى أن الجمع بين BrahMos والطائرة المقاتلة الروسية Su-30 قد عزز قوة النيران الهندية وقدرات الردع ، مشيرا الى أن هذا المزيج قد أعطى الهند قدرة هجومية أفضل وعزز قوتها النارية.

وقال تشودري إن النزاعات الحالية أكدت على أهمية القوة النارية الدقيقة بعيدة المدى، مما يجعل من الضروري للهند تطوير نسخة أرخص وأصغر من صاروخ BrahMos الذي يتم إطلاقه من الجو ولكن بنفس المدى والفتك.

ويقول التقرير: “قد يكون التحديث العسكري السريع للصين قد فتح بالفعل فجوة صاروخية مع الهند”.

وعلى وجه الخصوص، من المحتمل ألا تكون الهند قادرة على شن ضربات دقيقة هجومية بعيدة المدى على القواعد العسكرية الصينية، ومراكز القيادة والمطارات، حيث تمتلك الصين القدرة على القيام به مع الهند.



ويشير التقرير إلى عام 2020 إلى أن صواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الجو، لها مزايا هائلة في المراحل الأولى من الصراع، حيث يمكنها القضاء على الدفاعات الجوية والمطارات.

وعلاوة على ذلك، يمكن تسليم ALCMs في نطاقات مواجهة كبيرة، بعيدًا عن الدفاعات الجوية ونطاقات الطائرات المقاتلة.

ويشير إلى أن CJ-20 ALCM التي تعمل بمحرك توربيني والتي تعمل بمحرك توربيني في الصين يبلغ مداها 1500 كيلومتر ويمكن تمديدها إلى 4000 كيلومتر عند إطلاقها من قاذفة استراتيجية H-6K.



وفي السياق ذاته، تمثل قدرات الصين تهديدًا خطيرًا لتركزات القوات الهندية، ومنشآت قيادة المعدات والسيطرة عليها، والقواعد الجوية، وأراضي الهبوط المتقدمة في لاداخ، شمال الهند وعبر شمال شرق الهند.

وإضافة إلى العيب النسبي للهند، طورت الصين بالفعل أنظمة تفوق سرعة الصوت يتم إطلاقها من الجو.