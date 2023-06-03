تفاعل كبير من الجماهير مع الموسيقى العسكرية بختام مهرجان الطبول

قدمت فرق الموسيقى العسكرية عروضها في ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية والذي أقيم مساء اليوم الجمعة على مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر وسط حضور كبير الجماهير.

وكان أبرز ما تم تقديمه من قبل الفرق العسكرية معزوفات الالحان الوطنية الشهيرة مع كل حن يا أغلى اسم في الوجود ولحن ياحبيبي يامصر يامصر للطبول والفنون التراثية تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢يونيه تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" حيث استهل الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومن ثم بدء عزف جماعي لجميع الفرق المشاركة ثم بدأت الفرق المصرية والأجنبية بتقديم عروضها الفنية.

الموسيقى العسكرية بختام مهرجان الطبول

الموسيقى العسكرية بختام مهرجان الطبول

الموسيقى العسكرية بختام مهرجان الطبول