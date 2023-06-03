نسرين أمين عن دورها فى فيلم "رهبة مصنع الكراسى": "دمه خفيف"

كشفت الفنانة نسرين أمين تفاصيل دورها في فيلم "رهبة مصنع الكراسي"، قائلة:" إن الفيلم أكشن وكوميدي وشعبي دمه خفيف".

وأضافت نسرين أمين، خلال لقاءها ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوي جميل جدًا، لافتة إلى أنها سبقت وتعاملت معه في فيلم "أولاد رزق"، ويعتبر فيلم "رهبة مصنع الكراسي" هو التعاون الثاني فيما بينهم، معربة عن سعادتها البالغة بالتجربة.

وتابعت الفنانة نسرين أمين: "الحمد لله خلصنا تصوير الأفيش، وإن شاء الله ينزل الفيلم ويعجب الناس".

أحداث فيلم "رهبة مصنع الكراسي"

وتدور أحداث فيلم رهبة في إطار الإثارة والتشويق والكوميديا حول، سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم، سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

أبطال فيلم "رهبة مصنع الكراسي"

ويضم فيلم «رهبة» بجانب أحمد الفيشاوي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.