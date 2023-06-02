بيراميدز يهزم فيوتشر ويبتعد بوصافة الدوري

فاز بيراميدز على ضيفه فيوتشر بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد لبيراميدز في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي قبل أن يسيطر عليها مصطفى فتحي ويوجهها برأسه في المرمى لحظة خروج محمود جنش حارس فيوتشر.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الأهلي المتصدر، والذي خاض 24 مباراة فقط، فيما لعب بيراميدز 29 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد فيوتشر عند 54 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض 29 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع بنفس عدد المباريات.