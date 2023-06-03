"الشاهد".. سامح عاشور: أعلنا إسقاط حكم الإخوان من منصة نقابة المحامين
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.
وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة:"عقدت مؤتمر ومنصة بنقابة المحامين في شارع رمسيس، وتم الدعوة لإسقاط حكم الإخوان المسلمين، وأنه في يوم 30 يونيو لم يعد هناك رئيس لمصر اسمه محمد مرسي".
وأضاف: "لما قولت الرئيس مرسى الناس هاجت ولما قولت الرئيس المخلوع مرسي الناس سقفت". والناس
وتابع:"كنا مستغربين الجيش ساكت ليه، وكنا منتظرين اللحظة لحد ما عمل بيان بمهلة الأسبوع، وبعد ذلك مهلة الـ48 ساعة".