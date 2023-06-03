مهرجان الطبول يكرم عدد من الشخصيات المصرية والأجنبية

كرم الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، عدد من الشخصيات في ختام المهرجان الذي انطلق مساء اليوم من مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وسط حضور كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح، وعدد من سفراء الدول وممثلي القنصليات أبرزهم دولتي الصين واليابان.

وكان المكرمون هم علياء شكري من مصر، بولادبولبول من أذبيجان، وعلى فاركاتوري من مالي، وشاوكونج من الصين، بالإضافة إلى متحف الطبول الياباني.

شارك في الحفل الختامي عدد من الفرق من دول مختلفة، وهم "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونيسيا،الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن".

مهرجان الطبول الدولي

مهرجان الطبول الدولي