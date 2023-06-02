"الشاهد".. سامح عاشور: الهيئات القضائية تحالفت وهتفت يسقط حكم المرشد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه عقب قرار الرئيس الراحل محمد مرسي، بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، دارت معركة كبيرة اشترك فيها القضاة والمحامين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في حراك القضاة ضد الجماعة، لأول مرة أرى تحالف كل الهيئات القضائية في اجتماع دار القضاء العالي، والمحامين شكوا إني هأحضره بسبب الخلافات بين القضاة والمحامين لكني قلت إنها قضية وطن".

وأردف: "مرسي عمل دستور يعصم نفسه من المساءلة القانونية، وكان هيبتلع البلد، أراد ينصب نفسه حاكمًا بأمر الله، لأول مرة أرى القضاة كلهم يتحالفون ضد القرار وهتفوا يسقط حكم المرشد".