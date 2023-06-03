السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصريح بدفن جثامين 3 أطفال غرقا فى مياه بحر بالفيوم

غرق طفل
غرق طفل

صرحت جهات التحقيق في مركز شرطة إبشواي بـمحافظة الفيوم،  بـدفن جثمان شقيقين وشخص آخر ، بعدما لقيا مصرعهم غرقًا في المياه غرقًا كه‍ مصرف زراعي، أثناء استحمامهما هربًا من حرارة الجو برفقة طفل ثالث جارهما.

 

وأفادت المعلومات الأولية بأن ال 3 أطفال نزلوا مياه المصرف حال محاولتهم اللهو رفقة بعضهم، إلا أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقًا لعدم إجادتهم السباحة، فيما تم استخراج الجثة من  مياه المصرف، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى إبشواي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز إبشواي، التي صرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

 

البداية كانت بتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بمصرع 3 أطفال غرقًا في مصرف زراعي.

 

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين غرق 3 أطفال في العقد الأول من العمر غرقًا في مصرف زراعي بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهم إلى الآخرة..

التصريح بدفن 3 جثامين غرقا مياه بحر بالفيوم

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