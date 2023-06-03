السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العام للعام الحالى 2023 للعبة العلمية وكذلك الشعبة الأدبية، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023 

حسب الخطة الزمنية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام  الدراسى الحالى  2022-2023 فإن  امتحانات الثانوية للشعبة الأدبية تبدأ يوم 12 يونيو بمادة التربية الدينية والوطنية وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، ويستمر حتى الخميس 13 يوليو، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو وتأتي كالآتي:

يوم الإثنين 12 يونيو 

مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو

امتحان  مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو

امتحان مادة  اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو 

امتحان مادة الجغرافيا.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 ثم يستأنف الامتحانات.

يوم الأحد 2 يوليو

امتحان مادة التاريخ  

يوم الخميس 6 يوليو

امتحان مادة  اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 

امتحان مادة  علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 13 يوليو 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية 

تنطلق الامتحانات للشعبة العلمية  2023 «علمي علوم-علمي رياضة»، يوم 12 يونيو، وهى كالتالى:

يوم 12 يونيو

مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 

 مادة الاقتصاد والاحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 

 مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 

مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو

 مادة الكيمياء.

يوم الأحد 2 يوليو 

 مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 

 مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس 6 يوليو 

 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 

 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الثلاثاء 10 يوليو

 الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس 13 يوليو 

 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة.

يذكر أنه طبقا لما نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكتروني فإن جميع طلاب الثانوية العامة  يحصلون على إجازة من الامتحانات  2023، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

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