توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد الدراسية

توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023

توزيع درجات الثانوية العامة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية للعام الدراسي 2023 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني فهي كالتالي:

توزيع درجات اللغة العربية

تحصد اللغة العربية نصيب الأسد من توزيع درجات الثانوية العامة، فهي تحصد 80 درجة من مجموع الدرجات الخاصة بالثانوية العامة وتوزيع كالتالي:

الأسئلة المقالية: 10 درجات توزيع كالآتي : درجتين لثلاث أسئلة فيكون المجموع 6 درجات و4 درجات لسؤال التعبير، وبذلك يكون المجموع 10 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 70 درجة

توزيع درجات اللغة الإنجليزية"اللغة الأولى"

وتحصل اللغة الإنجليزية على 50 درجة من مجموع الثانوية العامة وتوزع كالتالى:

درجات الأسئلة المقالية: 8، منها 4 درجات على سؤال واحد، ودرجتين لكل شؤال من سؤالين.

درجات الأسئلة الموضوعية 42، بواقع درجة لكل سؤال من 26، ودرجتين لكل سؤال من أسئلة 8.

توزيع درجات اللغة الثانية

درجات الأسئلة المقالية 6، حيث لكل سؤال من اثنين 3 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية 34، منها 26 سؤال بدرجة، و3 أسئلة بدرجتين.

إجمالي درجات أسئلة المادة 40.

توزيع درجات المواد العلمية ثانوية عامة 2023

توزيع درجات الكيمياء

ويكون نصيب مادة الكيمياء للشعبة العلمية هو 60 درجة توزيع كالتالى :

درجات الأسئلة المقالية 4، توزيع على سؤالين فقط.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء

ويكون توزيع الدرجات الخاصة بمادة الفيزياء من مجموع درجات الثانوية العامة هو 60 درجة أيضا وهى كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4، حيث كل سؤال بدرجتين.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، كل سؤال بدرجة واحدة.

توزيع درجات مادة الأحياء

ويكون توزيع الدرجات الخاصة بمادة الأحياء للشعبة العلمية هن مجموع الثانوية العامة هو نفس الدرجات المخصصة لمادة الفيزياء والكيمياء وهو 60 درجة وهي كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4، توزيع على سؤالين فقط.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة.

درجات مادة الديناميكا

توزيع درجات مادة الديناميكا هو 30 درجة من المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة.

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات مادة الأستاتيكا

ويكون توزيع درجات مادة الأستاتيكا مساويا لتوزيع درجات مادة الديناميكا بالنسبة للمجموع الكلي للثانوية العامة وهو 30 درجة.

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا:

ويكون توزيع درجات مادة الجيولوجيا هو 60 درجة وتكون كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات الجبر والهندسة:

يكون نصيب الجبر والهندسة 30 درجةوهى كالتالى :

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل

ويكون نصيب مادة التفاضل والتكامل هو 36 درجة من درجات المجموع الكلى للثانوية العامة وهى .

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات المواد الأدبية ثانوية عامة 2023

توزيع درجات مادة الجغرافيا:

ويكون توزيع درجات مادة الجغرافيا هو 60 درجة.

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات مادة التاريخ

توزيع درجات مادة التاريخ هو 60 درجة وهي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56 .

توزيع درجات مادة الفلسفة

ويكون مصيب مادة الفلسفة هو 60 درجة وهي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات مادة علم النفس:

ويحصل علم نفس على 60 درجة وهي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.