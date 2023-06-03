السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد الدراسية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

توزيع درجات الثانوية العامة للعام  الدراسي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 

توزيع درجات الثانوية العامة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية للعام الدراسي 2023 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني فهي كالتالي:

توزيع درجات اللغة العربية 

تحصد اللغة العربية نصيب الأسد من توزيع درجات الثانوية العامة، فهي تحصد 80 درجة من مجموع الدرجات الخاصة بالثانوية العامة وتوزيع كالتالي:

الأسئلة المقالية: 10 درجات توزيع كالآتي : درجتين  لثلاث أسئلة فيكون المجموع 6 درجات  و4 درجات لسؤال التعبير، وبذلك يكون المجموع 10 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 70 درجة

توزيع درجات اللغة الإنجليزية"اللغة الأولى"

وتحصل اللغة الإنجليزية على 50 درجة من مجموع الثانوية العامة وتوزع كالتالى:

درجات الأسئلة المقالية: 8، منها 4 درجات على سؤال واحد، ودرجتين لكل شؤال من سؤالين.

درجات الأسئلة الموضوعية 42، بواقع درجة لكل سؤال من 26، ودرجتين لكل سؤال من  أسئلة 8.

توزيع درجات اللغة الثانية  

درجات الأسئلة المقالية 6، حيث لكل سؤال من اثنين 3 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية 34، منها  26 سؤال بدرجة، و3 أسئلة بدرجتين.

إجمالي درجات أسئلة المادة 40.

توزيع درجات المواد العلمية ثانوية عامة 2023

توزيع درجات الكيمياء

 ويكون نصيب مادة الكيمياء للشعبة العلمية هو 60 درجة توزيع كالتالى :

درجات الأسئلة المقالية 4، توزيع على سؤالين فقط.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء

ويكون توزيع  الدرجات الخاصة بمادة الفيزياء من مجموع درجات الثانوية العامة هو  60 درجة أيضا وهى كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4، حيث كل سؤال بدرجتين.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، كل سؤال بدرجة واحدة.

توزيع درجات مادة الأحياء

ويكون توزيع الدرجات الخاصة بمادة الأحياء للشعبة العلمية هن مجموع الثانوية العامة هو نفس  الدرجات المخصصة لمادة الفيزياء والكيمياء وهو 60 درجة وهي كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4، توزيع على سؤالين فقط.

درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة.

 درجات مادة الديناميكا

توزيع درجات مادة الديناميكا هو 30 درجة من المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة. 

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات مادة الأستاتيكا

 ويكون توزيع درجات مادة الأستاتيكا مساويا لتوزيع درجات مادة الديناميكا بالنسبة للمجموع الكلي للثانوية العامة وهو 30 درجة.

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا: 

ويكون توزيع درجات مادة الجيولوجيا هو 60 درجة وتكون كالتالي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات الجبر والهندسة: 

يكون نصيب الجبر والهندسة 30  درجةوهى كالتالى :

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي.. توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 

ويكون نصيب مادة  التفاضل والتكامل هو  36 درجة من درجات المجموع الكلى للثانوية العامة وهى  .

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 26.

توزيع درجات المواد الأدبية ثانوية عامة 2023

توزيع درجات مادة  الجغرافيا:

ويكون توزيع درجات مادة الجغرافيا هو  60 درجة.

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات مادة التاريخ 

توزيع درجات مادة التاريخ هو  60 درجة وهي: 

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56 .

توزيع درجات مادة  الفلسفة

ويكون مصيب مادة الفلسفة هو 60 درجة وهي:

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

توزيع درجات مادة علم النفس:

ويحصل  علم نفس على  60 درجة وهي: 

درجات الأسئلة المقالية 4.

درجات الأسئلة الموضوعية 56.

اقرأ أيضًا

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد الدراسية توزيع درجات اللغة لاعربية ثانوية عامة 2023 توزيع درجات اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2023 توزيع درجات المواد العلمية ثانوية عامة 2023 توزيع درجات المواد الأدبية ثانوية عاممة 2023

الأكثر قراءة

بحر الصين الجنوبى: هل ستبدأ الصراعات الأمريكية الصينية من السواحل؟

أمريكا واليابان والفلبين تطلق أول تدريبات عسكرية ثلاثية فى ميناء مانيلا

اليوتيوبر بازوكا يحكى لـ "آدم شو"عن طقوس ليلة الامتحان: كانت مآسى

بازوكا يحكي عن فرحة أهله بمجموعه: عملوا لي احتفالية عالمية عشان جايب 67%

بسبب 700 جنيه.. إصابة سيدة بطلق نارى بمحافظة الدقهلية

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 3 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس