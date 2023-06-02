الكشف بالمجان على 600 مواطن في قافلة لـ"مستقبل وطن" ببني سويف

نظمت أمانة الصحة والسكان في حزب مستقبل وطن ببني سويف، تنسيقًا وأمانة مركز ببا، قافلة طبية مجانية بقرية بني ماضي، اليوم الجمعة، مع توفير الأدوية بالمجان، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي الصحة في المحافظة.

شهدت القافلة حضور الدكتور عبد الله مبروك عضو الهيئة البرلمانية للحزب، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وعلي بريقع أمين أمانة مركز ببا، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز ببا والوحدة الحزبية بقرية بني ماضي.

وجرى خلال القافلة، توقيع الكشف الطبي على 600 مريضًا في 6 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والعظام، الجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأسنان،" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن صرف الدواء مجانا للحالات.

شارك في القافلة الأطباء: هالة فيصل، اخصائي نساء وتوليد أمين الصحة بالمركز، وحسن حسان، جراحة عامة، نهى جمال، أطفال، حازم صلاح، عظام، سمر حاتم، باطنة، مها فخري، أسنان، بحضور الدكتورة سلوى احمد مدير الإدارة الصحية في ببا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين، في ظل تواجد مكثف للمواطنين الذين توجهوا بالشكر لحزب مستقبل وطن على مجهوداته ومشاركته في تلبية احتياجات المواطنين.