الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أنقذ القدر 4 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الجمعة، عقب إصابتهم إصابات بالغة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بنطاق محافظة قنا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية والمعاينات للحادث، وتم إزالة أثارة وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن في قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

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