الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| مصطفى ثابت يوضح معاني معاصي القلوب والأخلاق الباطنة (فيديو)

الداعية مصطفى ثابت
الداعية مصطفى ثابت

قال الداعية مصطفى ثابت، إن للأخلاق والمعاصي ما هو ظاهري يظهر خلال التعاملات مع الناس والغير، وما هو باطني لا يظهر ولكن يظهر أثره فقط.

وأضاف ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأخلاق الظاهرة، تظهر على الجوارح كاليد واللسان مثل الصدق والصدقة، ومساعدة المحتاج والمحافظة على الصلاة وغيرها، أما معنى الأخلاق الباطنة فهي محلها الخلق ولا تظهر للناس، ولكن ما يظهر منها آثارها فقط كمعنى الإخلاص والخشية من الله تعالى ومعنى الحب لله  

وأوضح ثابت، أن المعاصي منها الظاهرة ومنها الباطنة، كمعاصي الجوارح والقلوب، فمعاصي الجوارح كالكذب باللسان وفاشحة الزنا والسرقة، ومعاصي القلوب كالحسد والحقد والكبر والرياء، مؤكدًا أن المعاصي الباطنة أخطر وأشد من المعاصي الظاهرة 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

 

 

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