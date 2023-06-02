الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد عبد العزيز لـ"صالون التنسيقية": حجم المشاركة فى جلسات الحوار الوطني فاق التوقعات

د/ خالد عبد العزيز
د/ خالد عبد العزيز

أكد د. خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن حجم المشاركة بجلسات الحوار فاق التوقعات، مضيفًا أن الاهتمام بالحوار كان كبيرًا وظهر ذلك في مستوى الاستعداد الذي أبداه الحاضرون. 

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جلسات المحور المجتمعي بـ"الحوار الوطني". 

وقال عبدالعزيز إن المشاركين قاموا بجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات بدقة حول الموضوعات المختلفة التي كان من المقرر مناقشتها خلال الجلسات.

وأعرب المقرر العام للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن إعجابه بأداء أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بشكل خاص في الجلسات، مشيرًا إلى أنهم كانوا على دراية وخبرة في الأمور التي تمت مناقشتها، مؤكدا أن كفاءتهم ترجع إلى تدريبهم الممتاز الذي مدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة. 
وأعرب عبد العزيز عن رضاه تجاه تمثيل الشباب والمرأة في جلسات الحوار الوطني، وأشار إلى أن هذا الأمر يعد جيدًا جدًا للتعبير عن آراء واحتياجات الفئتين المهمين في المجتمع. 

وأشار د. خالد عبدالعزيز، إلى ضرورة أن تحظى توصيات الجلسات السابقة من الحوار بالاهتمام اللازم من قبل الحكومة والبرلمان، نظرًا لما تحتويه من اقتراحات ثرية ومفيدة لتطوير المجتمع وتحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية تفعيل هذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية وفعالة، تخدم مصلحة الوطن والمواطنين على السواء.


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، د. خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، نيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية، النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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