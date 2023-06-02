ضياء رشوان: انعقاد الحوار الوطنى هزيمة جديدة تلقتها الجماعة الإرهابية

كشف الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن أخر مستجدات جلسات الحوار الوطني، متحدثًا عن أبرز المناقشات على أجندة اجتماعات الحوار الوطني المقبلة.

وقال "رشوان" خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC "، إن انعقاد جلسات الحوار الوطني في أسبوعه الثالث، بمثابة هزيمة جديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، مُشيرًا إلى أن الحوار الوطني يسير في طريقه الصحيح وبخطى ثابتة.

وتابع: "الجماعة الإرهابية لقت مصر كلها موجودة في الحوار الوطني عداها هي فقط".

وأكد أن أفعال وجرائم الجماعة الإرهابية كانت سببًا كافيًا لإقصائها من حوار كان شرط المشاركة فيه قائمًا على عدم التورط في إسالة دماء المصريين.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن كل من أقدم على هذه الجرائم من العنف أو التحريض عليه، لا يكمن أن ينخرط تحت مظلة الحوار الوطني؛ لأنه لا يعيه جيدًا ولا يعرف سوى العنف ولا يعترف بدستور مصر لأنه انقلابي بالأساس.