الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قريبا.. الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" على "الوثائقية"

الفيلم الوثائقي حرب
الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" قريبًا

أعلنت قناة الوثائقية، تقديم الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" قريبًا على شاشتها.

ويوثق الفيلم كيف استطاعت مصر تحويل جُرحها إلى جحيم يطارد العدو، ويوثق شهادات عدد من المؤرخين والعسكريين، عن كواليس حرب الاستنزاف التي مهدت لنصر أكتوبر، بعد الهزيمة في 1967.

وتعرض الوثائقية خلال شهر يونيو، سلسلة "الأعيان"، وهي سلسلة تتناول سيرة عدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبدالحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبدالنور، وأحمد باشا قرشي.

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