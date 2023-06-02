"الخارجية الأمريكية": بلينكن يزور السعودية في 6 يونيو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يبحث في الرياض التعاون الاستراتيجي بالقضايا الإقليمية والثنائية، مشيرا إلى أن بلينكن سيزور السعودية في 6 يونيو لعقد اجتماعات اقتصادية وأمنية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة مات ميلر: “سيتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 8 يونيو للاجتماع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني”.

وقال ميلر إن بلينكين سيشارك أيضًا في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع الشركاء الخليجيين لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويستضيف بلينكين ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش.